16 yıl önce eşinin köyüne geldi! Devlet desteğiyle hayatı değişti: Eşimle beraber dört gözle bekliyoruz

Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Evrencik köyünde yaşayan Nurdan Akçay, devlet desteği ile aldığı büyükbaş hayvanlarla besicilik yapıyor. Tarım ve Orman Bakanlığının Genç Çiftçi Projesi'nden 2016 yılında 6 gebe düve alan Akçay, hayvan sayısını 9 yılda 30'a yükseltti.

Sabahın erken saatinde mesaiye başlayan Akçay, hayvanlarını besledikten sonra ağılı temizliyor. Akçay, süt sağımının ardından hayvanlarını otlaması için meraya salıyor.

İki çocuk annesi Akçay, köydeki diğer kadınlara da örnek oluyor. Akçay, devlet desteği ile kendi işinin patronu olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Kısa sürede hayvan sayısını artırdığını belirten Akçay, bundan sonraki hedefinin modern bir tesis kurmak olduğunu kaydetti.

Zorlu süreçlerden geçerek başarıyı yakaladığını vurgulayan Akçay, şöyle devam etti:

"Zorlukları var. Kadın olarak daha da zor. Hem ev kadını oluyorsun, hem çoluk çocuk var, uğraşmaya çalışıyoruz. Severek, içimizden gelerek yapıyoruz biz bu işi. En önemlisi o. Zaten içinizden gelmezse bu işi yapamazsınız."

Hayvanların tüm bakımıyla kendisinin ilgilendiğini dile getiren Akçay, her bir hayvana ismiyle hitap ettiğini anlattı.

Hayvan besiciliğinin zevkli olduğunu ifade eden Akçay, "Doğum olacaksa gebe hayvanı alıp ayrı bir yere koyuyoruz. Dört gözle bekliyoruz onu, bir hasta gibi. Kendimiz nasıl çocuğunu bakıyorsun öyle bakıyoruz ona. İçimizden gelerek yapıyoruz bu işi. Onlardan ayrı kalamıyoruz. Bazıları hastalanıyor vermek zorunda kalıyoruz üzülüyoruz ağlıyoruz arkalarından." dedi.

Devlet desteklerinin çok güzel olduğuna aktaran Akçay, "Buradan herkese çok teşekkür ediyorum. Devletimiz bize yardım etmese tabii ki biz kendi başımıza bir şey yapamayız. Çok teşekkür ederim hepsine." diye konuştu.