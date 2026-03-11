×
HABERLERGündem Haberleri

16 yaşındaki Zuhal evinde ölü bulundu! Ağabeyi gözaltında

Güncelleme Tarihi:

16 yaşındaki Zuhal evinde ölü bulundu Ağabeyi gözaltında
Oluşturulma Tarihi: Mart 11, 2026 23:34

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde Zuhal Sayyar (16), evinde tabanca ile vurulmuş halde ölü bulundu. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında ağabeyi gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Mazıdağı ilçesi kırsal Poyraz Mahallesi’ndeki bir evde meydana geldi. Evde duyulan silah sesi üzerine odaya giren yakınları, Zuhal Sayyar’ı kanlar içinde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesine rağmen kurtarılamayan Zuhal’ın cenazesi, otopsi işlemleri için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Zuhal Sayyar’ın cenazesinde yapılan ilk incelemede darp izi ve morlukların tespit edilmesi üzerine ismi henüz öğrenilmeyen ağabeyi, gözaltına alındı.

#Zuhal Sayyar#Mardin#HASTANE

