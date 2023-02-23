16 yaşındaki Yağmur’u 27 bıçak darbesiyle öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet

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Didim'de lokmacılık yapan Mehmet Tayhan, 25 Temmuz 2021 tarihinde eşi Ayşe Tayhan ve kızı Yağmur Tayhan ile yakınlarının Cumhuriyet Mahallesi'ndeki düğününe gitti. Dönüş yolunda, saat 14.00 sıralarında, Barbaros Hayrettin Paşa Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Yağmur Tayhan, bir yere uğrayacağını söyleyip, ailesinden ayrıldı. Tayhan uzun süre eve dönmeyip telefonlara da cevap vermeyince ailesi, gidebileceği yerlere baktı, ulaşamayınca da polise başvurdu. Polisin yaptığı çalışmayla olaydan 2 gün sonra Cumhuriyet Mahallesi'nde evlerine 1 kilometre, babasının iş yerine ise 70 metre mesafede boş bir arazide Yağmur Tayhan’ın cansız bedeni bulundu.

KAN İZLERİNDEN YAKALANDI

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede, hemen yan taraftaki Nizam Cansızlar'a ait iki katlı evin bahçesinde de kan izlerine rastlandı. Kan izlerini takip eden polis, izlerin evin içine doğru gittiğini belirledi. Zile basmalarına rağmen kapıyı açan olmayınca kapıyı çilingire açtırıp içeri giren polis, merdivenlerden evin teras katına kadar kan izleri tespit etti. Evdeki çamaşır makinesinde de Yağmur Tayhan'ın vücudundaki kanların temizlenmeye çalışılmış olduğu bir çarşaf bulundu. Evde parmak izi incelemesi de yapan polis, cinayetin evin terasında işlendikten sonra cesedin dışarı taşınıp, bahçe duvarının yanındaki araziye atıldığını saptadı. Polis, eşi Almanya'da yaşadığı öğrenilen bir çocuk babası Nizam Cansızlar'ı, evine 1 kilometre mesafedeki Didim Belediye Parkı'nda yakaladı. Cansızlar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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Nizam Cansızlar hakkında 'Çocuğu canavarca hisle tasarlayarak öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘Çocuğu tehdit ve cebirle hürriyetinden yoksun bırakmak' suçundan da 14 yıla kadar hapis cezası istemiyle Söke 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

AKLİ DENGESİ YERİNDE ÇIKTI

Davanın bugün görülen 3’üncü duruşmasında Yağmur Tayhan’ın annesi Ayşe ve babası Mehmet Tayhan ile aile yakınları ve avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanık Nizam Cansızlar ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Nizam Cansızlar'ın akli dengesinin yerinde olup olmadığına ilişkin İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan gelen rapor mahkemeye sunuldu. Raporda sanığın akli dengesinde herhangi bir sorun olmadığı belirtildi. Mahkeme başkanının son sözünü sorduğu sanık Nizam Cansızlar, pişman olduğunu söyledi. Verilen kısa aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Cansızlar'ı, 'Çocuğu canavarca hisle tasarlayarak öldürmek' suçundan indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet, 'Çocuğu tehdit ve cebirle hürriyetinden yoksun bırakmak' suçundan ise 12 yıl hapis cezasına çarptırıp, duruşmayı bitirdi.