16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü vahşice katletmişti! Katil zanlısı 'akıl sağlığı' raporu için Samsun’a sevk edildi

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Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Öztürk'ü bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçarken kısa sürede Ordu-Giresun Havaalanında yakalanan Hüseyin Can Gökçek, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştı.

Adeta suç makinası olduğu belirlenen katil zanlısı Gökçek’in verdiği ifadede öfke kontrolü sorununun bulunduğunu ve zihinsel engelli raporu olduğunu söylemişti. Gökçek’in beyanı üzerine, akıl sağlığının tespit edilmesi gerektiği görüşüyle Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nden rapor talep edilmesine karar verildi. Mahkeme tarafından verilen karar üzerine zanlının bulunduğu Espiye Kapalı Cezaevinden Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine sevki gerçekleştirildi.