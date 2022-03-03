Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

16 yaşındaki Sıla Şentürk vahşice katledilmişti! Duruşma 23 Haziran'a ertelendi

#Giresun#Sıla Şentürk Cinayeti#Hüseyin Can Gökçek
16 yaşındaki Sıla Şentürk vahşice katledilmişti Duruşma 23 Hazirana ertelendi

Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü öldüren Hüseyin Can Gökçek'in "Cinsel İstismar ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakmak" suçlamasıyla yargılandığı davaya devam edildi. Duruşmada baba Bekir Şentürk, üzüntülerinin büyük olduğunu ve sanıktan şikayetçi olduklarını belirtirken, sanık Hüseyin Can Gökçek ise beyanında üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Haberin Devamı

Giresun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde gerçekleştirilen duruşmaya 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü öldüren sanık Hüseyin Can Gökçek, tutuklu bulunduğu Van F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Sıla Şentürk'ün annesi Asiye ve babası Bekir Şentürk'ün de yer aldığı duruşmada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın dosyaya katılım talebi mahkeme heyeti tarafından kabul edildi.

İlgili Haber

Sıla Şentürk cinayetinde kan donduran ayrıntılarSıla Şentürk cinayetinde kan donduran ayrıntılarHaberi görüntüle

Aile avukatı Zülal Toptepe, sanığın üzerine atılı suçtan kurtulmak için ifade ettiği beyanları kabul etmediklerini, sanığın çelişkili ifadelerine itibar edilmemesini ve işlediği suçun en üst sınırından ceza almasını, ayrıca herhangi bir indirimden faydalanmamasını talep etti. Duruşmada baba Bekir Şentürk de, üzüntülerinin büyük olduğunu ve sanıktan şikayetçi olduklarını dile getirdi.

Haberin Devamı

SEGBİS üzerinden duruşmaya katılan sanık Hüseyin Can Gökçek ise, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini söyledi.
Duruşma 23 Haziran'a ertelendi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Giresun#Sıla Şentürk Cinayeti#Hüseyin Can Gökçek

BAKMADAN GEÇME!

Doğum gününde bombalar, hastanede mahsur kanser hastaları... Savaş en çok çocukları vurdu

Doğum gününde bombalar, hastanede mahsur kanser hastaları... Savaş en çok çocukları vurdu!

#Ukrayna Rusya Savaş
Zelenskinin direnişinde Saakaşvili detayı: Stratejisini onun hatası üzerine kurdu

Zelenski'nin 'direnişinde' Saakaşvili detayı: Stratejisini onun hatası üzerine kurdu

#Zelenski
Film gibi bir hikaye... Taşıyıcı anne ile doğan ikizler Kiev’de mahsur kaldı, ABD’li ebeveynler çaresiz…

Film gibi bir hikaye... Taşıyıcı anne ile doğan ikizler Kiev’de mahsur kaldı, ABD’li ebeveynler çaresiz…

#Rusya-Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

Doğum gününde bombalar, hastanede mahsur kanser hastaları... Savaş en çok çocukları vurdu

Doğum gününde bombalar, hastanede mahsur kanser hastaları... Savaş en çok çocukları vurdu!

#Ukrayna Rusya Savaş
Zelenskinin direnişinde Saakaşvili detayı: Stratejisini onun hatası üzerine kurdu

Zelenski'nin 'direnişinde' Saakaşvili detayı: Stratejisini onun hatası üzerine kurdu

#Zelenski
Film gibi bir hikaye... Taşıyıcı anne ile doğan ikizler Kiev’de mahsur kaldı, ABD’li ebeveynler çaresiz…

Film gibi bir hikaye... Taşıyıcı anne ile doğan ikizler Kiev’de mahsur kaldı, ABD’li ebeveynler çaresiz…

#Rusya-Ukrayna