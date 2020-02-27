16 yaşındaki Ömer'in öldüğü kaza kamerada

Kaza, geçen hafta, Altındağ 1048 cadde üzerinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Ömer Uğurlu'ya, yoldan geçen otomobil çarptı. Kazanın ardından sürücü olay yerinden kaçarken, ağır yaralanan Uğurlu, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, Uğurlu’ya çarpan aracın plaka ve modelini belirledi. Araç sahibi 20 yaşındaki Taner M.'nin adresine giden polis, şüpheliyi bulamadı. Evde bulunan Tamer M.’nin babası, "Araç oğluma ait. Kaza sonrası korkarak olay yerinden kaçmış olabileceğini düşünüyorum. Oğlumu aradım ama ulaşamadım. Nerede olduğunu da bilmiyorum" dedi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Polis, Tamer M.'yi ararken, polis merkezine gelen Abdullah A. (17) aracı kendisinin kullandığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Çocuk Suçları Bürosu, ifadesinin ardından Abdullah A.'yı serbest bıraktı. Taner M. ise bir süre sonra babası ile polis merkezine giderek teslim oldu. Taner M., ifadesinde, "Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Olay anında aracı arkadaşım Abdullah A., kullanıyordu. Abdullah ile kuzenimin evine gittik. Ben araçtan indim ancak Abdullah aracı evin önüne park etmesinin ardından gelmedi. Annemin aramasıyla kazadan haberim oldu" iddialarında bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Taner M. 'taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklandı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, çevredeki bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıyan kaza anının görüntüsü soruşturma dosyasına girdi. Görüntülerde, Uğurlu'nun yürüdüğü, kendisine doğru hızla gelen arabayı fark etmesi üzerine kaçmaya çalıştığı görülüyor. Araçtan kaçamayan Uğurlu, çarpmanın şiddetiyle havaya fırlıyor. Araç ise olay yerinden hızla uzaklaşıyor.