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16 yaşındaki Muhammet Eren'den acı haber: Tribünde kalp krizi geçirdi

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#Muhammet Eren Yılmaz#Tribün#Kalp Krizi
16 yaşındaki Muhammet Erenden acı haber: Tribünde kalp krizi geçirdi
Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2023 10:17

Aksaray'da futbol maçı izlemek için gittiği tribünde fenalaşıp, kalp krizi geçirdiği anlaşılan Muhammet Eren Yılmaz (16), hastanede hayatını kaybetti.

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TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta 49 puan ile ikinci sırada yer alan 68 Aksaray Belediyespor, dün sahasında Çankaya FK ile karşılaştı. Taraftarlar, maçın başında depremzede çocuklara gönderilmesi için sahaya top ve bebek attı. Bu sırada ağabeyi Sinan Yılmaz ile maçı izlemek için gelen Muhammet Eren Yılmaz, tribünde fenalaştı. Hazırda bekletilen ambulansla yakındaki özel hastaneye kaldırılan Yılmaz'ın kalp krizi geçirdiği anlaşıldı.

Yılmaz, bu sabah doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Muhammet Eren Yılmaz'ın cenazesi, öğle vakti Somuncu Baba Camisi'nde kılınacak namazın ardından Evrah Mezarlığı'nda toprağa verilecek. 

16 yaşındaki Muhammet Erenden acı haber: Tribünde kalp krizi geçirdi

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#Muhammet Eren Yılmaz#Tribün#Kalp Krizi

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