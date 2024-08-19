'16 yaşındaki kıza taciz' iddiası sonrası ortalık karıştı! Babaya döner bıçağıyla karşılık verdiler

Haberin Devamı

Olay, dün 18.30 sıralarında Kazım Karabekir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 16 yaşındaki kız çocuğu yabancı uyruklu bir kişi tarafından fiziksel ve sözlü tacize uğradı.

Bunun üzerine kızın babası ve ağabeyi ile şüpheli arasında kavga çıktı. Kavga ayrıldıktan bir süre sonra şüphelinin ailesi tekrar sokağa gelerek baba ve oğula döner bıçağıyla saldırdı. Arbede diğer vatandaşların araya girmesiyle son bulurken şüpheliler kaçarak uzaklaştı. Baba Osman Usta'nın parmağı koparken oğlu ise kolundan yaralandı.

Haberin Devamı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan iki kişi ambulansla hastaneye sevk edilirken polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alarak çalışma yaptı.

Yapılan çalışma sonrası 5 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Yaralıların hastanede tedavisi devam ederken polis ekiplerinin de sokak üzerinde güvenlik önlemi sürüyor.

"TACİZ EDİYORMUŞ"

Olayı anlatan mahalle sakini Fatma Öz, “Kızı bir haftadır taciz ediyormuş. Babasına söylüyorlar durumu ve olay çıkıyor. Motosikletle giderken kıza el atıyor. Kız çocuğunun babasının eli kesilince tampon yaptım" dedi.

“BABANIN ÜSTÜNE KILIÇLARLA GELDİLER"

Kavgayı gören Songül Özkan, “Vahim bir olay bir kız çocuğumuzu burada taciz etmişler. Babası olayı duyuyor sonra burada karşılaşıyorlar. Bir gruplaşma olmuş ve babanın üstüne kılıçlarla, satırlarla, bıçaklarla geliyorlar ve babanın baş parmağı kopuyor" dedi.

Haberin Devamı