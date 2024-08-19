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'16 yaşındaki kıza taciz' iddiası sonrası ortalık karıştı! Babaya döner bıçağıyla karşılık verdiler

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#İstanbul#Gaziosmanpaşa#Taciz
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2024 14:57

Gaziosmanpaşa'da 16 yaşındaki kız çocuğuna taciz iddiası sonrası kavga çıktı. Taciz edildiği öne sürülen kızın babasının ve ağabeyinin yaralandığı kavgada 5 kişi gözaltına alındı. Döner bıçağının da kullanıldığı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, dün 18.30 sıralarında Kazım Karabekir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 16 yaşındaki kız çocuğu yabancı uyruklu bir kişi tarafından fiziksel ve sözlü tacize uğradı.

16 yaşındaki kıza taciz iddiası sonrası ortalık karıştı Babaya döner bıçağıyla karşılık verdiler

Bunun üzerine kızın babası ve ağabeyi ile şüpheli arasında kavga çıktı. Kavga ayrıldıktan bir süre sonra şüphelinin ailesi tekrar sokağa gelerek baba ve oğula döner bıçağıyla saldırdı. Arbede diğer vatandaşların araya girmesiyle son bulurken şüpheliler kaçarak uzaklaştı. Baba Osman Usta'nın parmağı koparken oğlu ise kolundan yaralandı.

16 yaşındaki kıza taciz iddiası sonrası ortalık karıştı Babaya döner bıçağıyla karşılık verdiler

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İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan iki kişi ambulansla hastaneye sevk edilirken polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alarak çalışma yaptı.

16 yaşındaki kıza taciz iddiası sonrası ortalık karıştı Babaya döner bıçağıyla karşılık verdiler

Yapılan çalışma sonrası 5 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Yaralıların hastanede tedavisi devam ederken polis ekiplerinin de sokak üzerinde güvenlik önlemi sürüyor.

16 yaşındaki kıza taciz iddiası sonrası ortalık karıştı Babaya döner bıçağıyla karşılık verdiler

"TACİZ EDİYORMUŞ"

Olayı anlatan mahalle sakini Fatma Öz, “Kızı bir haftadır taciz ediyormuş. Babasına söylüyorlar durumu ve olay çıkıyor. Motosikletle giderken kıza el atıyor. Kız çocuğunun babasının eli kesilince tampon yaptım" dedi.

16 yaşındaki kıza taciz iddiası sonrası ortalık karıştı Babaya döner bıçağıyla karşılık verdiler

“BABANIN ÜSTÜNE KILIÇLARLA GELDİLER"

Kavgayı gören Songül Özkan, “Vahim bir olay bir kız çocuğumuzu burada taciz etmişler. Babası olayı duyuyor sonra burada karşılaşıyorlar. Bir gruplaşma olmuş ve babanın üstüne kılıçlarla, satırlarla, bıçaklarla geliyorlar ve babanın baş parmağı kopuyor" dedi.

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16 yaşındaki kıza taciz iddiası sonrası ortalık karıştı Babaya döner bıçağıyla karşılık verdiler

16 yaşındaki kıza taciz iddiası sonrası ortalık karıştı Babaya döner bıçağıyla karşılık verdiler


 

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#İstanbul#Gaziosmanpaşa#Taciz

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