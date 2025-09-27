16 yaşındaki kıza 4 kişi cinsel istismarda bulunmuştu… Mahkemeden skandal karar

Haberin Devamı

BURSA’da yaşayan E.T., sosyal medyadan tanışıp arkadaş olduğu Firuz Naobi (22) ile 2023 Kasım’da buluştu. O dönem 16 yaşında olan E.T., gezip yemek yedikten sonra daveti üzerine Naobi’nin, Naser Ahmed Azizi (39), Samed Ali Nazeri (23) ve Sufi Pivani (23) ile birlikte kaldığı Kestel’deki evine gitti. Bu kişilerle bir süre sohbet eden E.T., iddiaya göre, uyumak için gittiği odada Firuz Naobi ve 3 arkadaşının cinsel istismarına uğradı. Şüpheliler, E.T.’yi tanınmaması için erkek kıyafeti giydirip, 200 lira vererek evine gönderdi. E.T., yaşadıklarını ailesine anlattı. Ailenin şikâyeti sonrası gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Tutuklu 4 sanık hakkında, Bursa 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

Mahkeme heyeti, E.T. ile defalarca ilişkiye giren Firuz Naobi, Samed Ali Nazeri, Sufi Pivani ve Naser Ahmed Azizi’ye suçu ‘zincirleme’ olarak işledikleri için ‘çocuğun cinsel istismarı’ndan 30 yıl, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçundan ise 12 yıl olmak üzere toplam 42’şer yıl hapse mahkum etti. Mahkeme heyeti, “İyi hali hak ettiklerini düşünmüyoruz” diyerek verilen kararda herhangi bir indirim uygulamadı.

Avukatlarının itirazı üzerine sanıklar Bölge Adliye Mahkemesi’nde yeniden yargılandı. 7’nci Ceza Dairesi’nde görülen duruşmada son savunmalarını yapan sanıklar suçlamayı reddedip beraatlarını istedi.

CEZALARI 22 YILA DÜŞÜRÜLDÜ

Kararını açıklayan 7’nci Ceza Dairesi heyeti, sanıkları, ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçlarından, suçun birden fazla kişiyle işlenmesi nedeniyle 27’şer yıl hapis cezası verdi. Heyet, ‘iyi hal indirimi’ uygulayarak sanıkların bu cezasını 22 yıl 6’şar aya düşürdü. Sanıklar ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçundan ise 2 ay 15’er gün hapis cezasına çarptırılıp, bu cezada hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.