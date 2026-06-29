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16 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±z Ã§ocuÄŸu annesini uyurken Ã¶ldÃ¼rdÃ¼

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Cinayet#Anne#Adana
16 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±z Ã§ocuÄŸu annesini uyurken Ã¶ldÃ¼rdÃ¼
OluÅŸturulma Tarihi: Haziran 29, 2026 16:30

Adana'nÄ±n Saimbeyli ilÃ§esinde D.E. (16) adlÄ± kÄ±z Ã§ocuÄŸu, salonda uyuyan annesi Servet Tekir'i bÄ±Ã§aklayarak Ã¶ldÃ¼rdÃ¼. Kendini polise ihbar eden D.E., gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

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Olay, gece saatlerinde ilÃ§enin Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. D.E., salonda uyuyan annesi Servet Tekir'i henÃ¼z bilinmeyen nedenle vÃ¼cudunun Ã§eÅŸitli yerlerinden bÄ±Ã§akladÄ±. OlayÄ±n ardÄ±ndan polisi arayan D.E., kendini ihbar etti. Adrese giden ekipler, Tekir'in cansÄ±z bedenini evin salonunda buldu. Olay yerinde yapÄ±lan incelemenin ardÄ±ndan Tekir'in cansÄ±z bedeni, Adana Adli TÄ±p Kurumunun morguna gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Olay sÄ±rasÄ±nda evde bulunan D.E.'nin kÄ±z kardeÅŸi N.B.E., annesiyle aynÄ± odada uyuduÄŸunu, hiÃ§ ses duymadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, polis gelince olayÄ± Ã¶ÄŸrendiÄŸini Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan D.E., emniyete gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

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16 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±z Ã§ocuÄŸu annesini uyurken Ã¶ldÃ¼rdÃ¼

Servet Tekir

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#Cinayet#Anne#Adana

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