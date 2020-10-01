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Semih ERSÖZLER/ANTALYA (DHA)
Haber Giriş: 01.10.2020 - 16:04 | Son Güncelleme:

16 yaşındaki İlayda bir aydır kayıp

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16 yaşındaki İlayda bir aydır kayıp
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Antalya'da tedavi gördüğü hastaneden bir ay önce ayrılan İlayda Türkyılmaz'dan (16) haber alınamıyor.

İlayda Türkyılmaz, yaklaşık bir ay önce tedavi için yattığı hastaneden ailesine haber vermeden ayrıldı. Kızını hastanede bulamayan ve telefonla aramalarına cevap alamayan Canan Rahime Yüksel, polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu.

Yüksel, yaklaşık bir aydır izine rastlanılmayan kızı İlayda Türkyılmaz'ı sosyal medya hesaplarından verdiği ilanlarla ve sokak sokak gezerek arıyor. Anne Yüksel, kayıp kızını görenlerin polise bildirmesini istedi.

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