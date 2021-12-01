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16 yaşındaki İkra'nın ölümünde bir müebbet, bir beraat talebi

#Kayseri#Cinayet#Polis
16 yaşındaki İkranın ölümünde bir müebbet, bir beraat talebi

KAYSERİ'de Berat A. (17) ve Osman Ç.'nin (16), İkra Nur Türksoy'u (16) av tüfeği ile vurarak, ölümüne neden oldukları suçlaması ile yargılandıkları davada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, Berat A.'nın, 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını, tutuksuz sanık Osman Ç.'nin ise beraatine karar verilmesini istedi.

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Olay, 17 Ağustos gecesi, İncesu ilçesi Bahçesaray Mahallesi'nde meydana geldi. Berat A. ile İkra Nur Türksoy, eğlenmek için arkadaşlarının evine gitti. Berat A., burada boş olduğunu sandığı av tüfeğini eline alıp tetiğe bastı. Tüfekten çıkan saçma, Türksoy'un başına isabet etti. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Türksoy'un hayatını kaybettiğini belirledi. Gözaltına alınan Berat A. ve arkadaşı Osman Ç. tutuklandı. Osman Ç., 21 Ekim'de tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi. Sanıklar hakkında 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

16 yaşındaki İkranın ölümünde bir müebbet, bir beraat talebi

BASINA KAPALI OTURUM

Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanıkların yaşlarının küçük olması nedeniyle basına kapalı oturumda görülen davanın ikinci duruşmasında tutuklu sanık Berat A. ile tutuksuz sanık Osman Ç. hazır bulundu. Önceki ifadelerini tekrar eden sanıklar beraatlerini istedi. Duruşma savcısı esasa ilişkin mütalaasının hazır olduğunu belirterek, sanık Berat A.'nın 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis ile cezalandırılmasını, tutuksuz sanık Osman Ç.'nin ise beraatine hükmedilmesini istedi. Mahkeme heyeti, her 2 sanığın mevcut hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı avukatların savunmaları için erteledi.

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#Kayseri#Cinayet#Polis

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