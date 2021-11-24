16 yaşındaki İkra başından vurularak öldürülmüştü! 'Berat'ın 1 metreden ateş ettiğini gördüm'

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Terim F.Bahçe sonrası ilk kez konuştu Ne derbi, ne hakem ne de TFF...Terim F.Bahçe sonrası ilk kez konuştu! 'Ne derbi, ne hakem ne de TFF...'#Galatasaray
Süper aşı devrimi Sonuçlar şaşkına çevirdi... BioNTechi geride bıraktı'Süper aşı' devrimi! Sonuçlar şaşkına çevirdi... BioNTech'i geride bıraktı#Kovid Aşısı
Kamera, robot süpürge, TVler... Akıllı ev aletlerine dikkat Mahremiyetimiz hackerlerın mı elindeKamera, robot süpürge, TV'ler... Akıllı ev aletlerine dikkat! Mahremiyetimiz hackerlerın mı elinde?#Akıllı Cihazlar
BAEden Türkiyeye yeni yatırımlar Doğrudan yatırımları kapsayan anlaşmalar imzalandıBAE'den Türkiye'ye yeni yatırımlar! Doğrudan yatırımları kapsayan anlaşmalar imzalandı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Almanyada Merkel dönemin sonu Koalisyon kuruldu, İşte Başbakan olacak isim...Almanya'da Merkel dönemin sonu! Koalisyon kuruldu, İşte Başbakan olacak isim...#ALMANYA
Aşı karşıtı doktorlar toplandı, 7 kişi hastalandı Önerdiği yöntem babasının sonu oldu...Aşı karşıtı doktorlar toplandı, 7 kişi hastalandı! Önerdiği yöntem babasının sonu oldu...#Koronavirüs
Bunu ilk kez duyuyorum deyip isyan etti Avam Kamarasında bebek krizi "Bunu ilk kez duyuyorum" deyip isyan etti! Avam Kamarası'nda bebek krizi#İngiltere
Teknoloji devinden çip fabrikası adımı 17 milyar doları gözden çıkardı... 2 bin kişiye istihdam sağlayacakTeknoloji devinden çip fabrikası adımı! 17 milyar doları gözden çıkardı... 2 bin kişiye istihdam sağlayacak#Samsung
TMOdan un arzı açıklaması Endişeye gerek yokTMO'dan un arzı açıklaması! Endişeye gerek yok#Toprak Mahsulleri Ofisi
Uzmanlar yorumladı: Kripto paralar nasıl etkilenecekUzmanlar yorumladı: Kripto paralar nasıl etkilenecek?#Kripto Para Piyasası
Meme kanseriyle mücadele eden Şimalden güzel haberMeme kanseriyle mücadele eden Şimal'den güzel haber#Şimal
Şaşırtan benzerlik: Bu beni ağlatıyorŞaşırtan benzerlik: Bu beni ağlatıyor#Scarlett Johansson
Mahkemeden emsallik pozitif anne kararıMahkemeden emsallik 'pozitif anne' kararı#PCR Testi
Tepki çeken olayda sürpriz gelişme Hamile kadına kâbusu yaşatmışlardıTepki çeken olayda sürpriz gelişme! Hamile kadına kâbusu yaşatmışlardı#Saldırı
6 saat morgda bekledi, ertesi sabah canlandı Dakika dakika görüntülendi..6 saat morgda bekledi, ertesi sabah canlandı! Dakika dakika görüntülendi..#Hindistan
HABERLERGündem Haberleri

16 yaşındaki İkra başından vurularak öldürülmüştü! 'Berat'ın 1 metreden ateş ettiğini gördüm'

#Kayseri#Kadın Cinayeti#İkra Nur Türksoy
16 yaşındaki İkra başından vurularak öldürülmüştü Beratın 1 metreden ateş ettiğini gördüm

Kayseri'de Berat A. (17) ve Osman Ç.'nin (16), İkra Nur Türksoy'u (16) av tüfeği ile vurarak, ölümüne neden oldukları suçlaması ile ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Tutuksuz Osman Ç., "Berat’ın sırtını duvara dayayıp, 1 metreden ateş ettiğini gördüm. Suçsuzum, beraatimi istiyorum" dedi.

Haberin Devamı

Olay, 17 Ağustos gecesi, İncesu ilçesi Bahçesaray Mahallesi'nde meydana geldi. Berat A. ile İkra Nur Türksoy, eğlenmek için arkadaşlarının evine gitti. Berat A., burada boş olduğunu öne sürdüğü av tüfeğini eline alıp tetiğe bastı. Tüfekten çıkan saçma, Türksoy'un başına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Türksoy'un hayatını kaybettiğini belirledi. Gözaltına alınan Berat A. ve arkadaşı Osman Ç., mahkemece tutuklandı. Osman Ç., 21 Ekim'de tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi. Sanıklar hakkında 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İlgili Haber

Kayseride korkunç olay İkrayı tüfekle başından vurup öldürdüKayseri'de korkunç olay! İkra'yı tüfekle başından vurup öldürdüHaberi görüntüle

"İKRA NUR'U KANLAR İÇİNDE GÖRÜNCE ŞOKA GİRDİM"

Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanıkların yaşlarının küçük olması nedeniyle basına kapalı oturumda görülen duruşmada tutuklu sanık Berat A., hazır bulundu. Tutuksuz sanık Osman Ç. ise İncesu Adliyesi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Önceki ifadelerini tekrar eden Berat A., "Osman, benim arkadaşımdı. İkra Nur'u hiç tanımazdım. Bu olay nedeniyle tanıdım. Ben, Osman, İkra Nur ve onun bir arkadaşı oturma odasında oturuyorduk. 2 dakika kadar odada kaldık. Osman odadan ayrıldı, bir süre sonra tüfek ile geldi. Tüfeğin boş olduğunu söyledi. Tüfeği elime alır almaz patladı sonra İkra Nur'u kanlar içinde gördüm. Şoka girdim" diye konuştu.

"SIRTINI DUVARA DAYAYIP ATEŞ ETTİĞİNİ GÖRDÜM"

Haberin Devamı

Tutuksuz sanık Osman Ç. ise “Eve geldiğimde elimi yüzümü yıkamak için banyoya gittim. Berat’ın bu sırada sırtını duvara dayayıp, 1 metreden ateş ettiğini gördüm. Ben suçsuzum. Beraatimi istiyorum” dedi.

Olay günü evde olduğu iddia edilen M.S.'nin de aralarında olduğu 2 kişi de tanık olarak dinlendi. Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek, Osman Ç.'nin mahkeme salonunda hazır edilmesi için duruşmayı erteledi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kayseri#Kadın Cinayeti#İkra Nur Türksoy

BAKMADAN GEÇME!

Pastayı kesmeye çabalayan ben

Pastayı kesmeye çabalayan ben!

#24 Kasım Öğretmenler Günü
Tanju Çolak: Hülya Avşar karımdan özür diledi

Tanju Çolak: Hülya Avşar karımdan özür diledi

#Hülya Avşar
Gürkan - Şebnem Uygun çiftinin bebek heyecanı

Gürkan - Şebnem Uygun çiftinin bebek heyecanı!

#Bengü