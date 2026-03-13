×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

16 yaşındaki Hiranur'un öldürülmesine ilişkin davada sanıklar, hakim karşısına çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Mersin#Hiranur Nilgün Aygar#Cinayet
16 yaşındaki Hiranurun öldürülmesine ilişkin davada sanıklar, hakim karşısına çıktı
Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2026 12:47

Mersin'de 16 yaşındaki Hiranur Nilgün Aygar'ın otomobilde tabancayla öldürülmesine ilişkin davada 3 sanığın yargılanmasına devam edildi. Tanıkların dinlendiği duruşmada sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verildi, mahkeme ileri bir tarihe ertelendi.

Haberin Devamı

Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanıklar H.A.Ş., M.Z. ve N.Ç. tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada Hiranur'un yakınları ile taraf avukatları da hazır bulundu.

Tanık M.E., olay günü büfe önünde sanıklarla karşılaştığını büfeye alışveriş için geldiğini, içeri girmeden önce H.A.Ş. ile selamlaştığını, o sırada sanığın büfeden çıktığını ifade ederek, "Büfeye girdiğimde içeride müzik sesi vardı. İçeride 2-3 dakika kaldım. Dışarıdan herhangi bir silah sesi duymadım. Hüseyin'le selamlaşırken araçta Hiranur'u gördüm, canlıydı ve gülüyordu. Büfeden çıktığımda ise zaten gitmişlerdi" dedi.

Gözden KaçmasınMuğladaki vahşette yeni detaylar ortaya çıktı: Altın dişleri bile sökmüşlerMuğla'daki vahşette yeni detaylar ortaya çıktı: Altın dişleri bile sökmüşlerHaberi görüntüle

Tanığın ifadesine karşı söz verilen sanıklar ise savunmalarında olayın büfe önünde gerçekleştiğini iddia etti. Mahkeme heyeti, diğer tanıkların da dinlenmesi için sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

OLAY

Haberin Devamı

Geçen yıl 1 Eylül'de meydana gelen olayda, merkez Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi'nde, 16 yaşındaki Hiranur Nilgün Aygar, park halindeki otomobilde tabanca ile vurularak hayatını kaybederken polis, erkek arkadaşı H.A.Ş. (19), M.Z. (27) ile N.Ç.'yi gözaltına almış, 3 şüpheli de sevk edildikleri mahkemece tutuklanmıştı.

Gözden KaçmasınCem Uzan, Fransa’da 68 milyar dolarlık davayı kaybettiCem Uzan, Fransa’da 68 milyar dolarlık davayı kaybettiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Mersin#Hiranur Nilgün Aygar#Cinayet

BAKMADAN GEÇME!