16 yaşındaki Hiranur'un öldürülmesine ilişkin davada sanıklar, hakim karşısına çıktı

Haberin Devamı

Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanıklar H.A.Ş., M.Z. ve N.Ç. tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada Hiranur'un yakınları ile taraf avukatları da hazır bulundu.

Tanık M.E., olay günü büfe önünde sanıklarla karşılaştığını büfeye alışveriş için geldiğini, içeri girmeden önce H.A.Ş. ile selamlaştığını, o sırada sanığın büfeden çıktığını ifade ederek, "Büfeye girdiğimde içeride müzik sesi vardı. İçeride 2-3 dakika kaldım. Dışarıdan herhangi bir silah sesi duymadım. Hüseyin'le selamlaşırken araçta Hiranur'u gördüm, canlıydı ve gülüyordu. Büfeden çıktığımda ise zaten gitmişlerdi" dedi.

Tanığın ifadesine karşı söz verilen sanıklar ise savunmalarında olayın büfe önünde gerçekleştiğini iddia etti. Mahkeme heyeti, diğer tanıkların da dinlenmesi için sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

OLAY

Haberin Devamı

Geçen yıl 1 Eylül'de meydana gelen olayda, merkez Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi'nde, 16 yaşındaki Hiranur Nilgün Aygar, park halindeki otomobilde tabanca ile vurularak hayatını kaybederken polis, erkek arkadaşı H.A.Ş. (19), M.Z. (27) ile N.Ç.'yi gözaltına almış, 3 şüpheli de sevk edildikleri mahkemece tutuklanmıştı.