16 yaşındaki Hasan otoparkta ölü bulunmuştu... Kamera kaydında çarpıcı detay

Haberin Devamı

Buca'da denizcilik lisesi öğrencisi olan Hasan Hüseyin Kaynak, 2 Haziran saat 16.00 sıralarında, yakınlarına Hasanağa Bahçesi'ne gideceğini söyleyerek Adatepe Mahallesi'ndeki evlerinden çıktı. Ailenin iki çocuğundan büyüğü olan Kaynak akşam eve dönmeyip, telefonuna da cevap vermeyince yakınları durumu polise bildirdi.

Yakınları, bir yandan da kendi imkanlarıyla Hasan Hüseyin Kaynak'ı gidebileceği yerlerde aramayı sürdürdü. Ancak, Kaynak'a ulaşılamadı. Dün aramaya devam eden yakınları, Kaynak'ı evlerine 400 metre mesafede, bir binanın altındaki otoparkta yerde hareketsiz buldu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Hasan Hüseyin Kaynak'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polisin, Kaynak'ın cansız bedeni üzerinde yaptığı incelemede morluk tespit edildi. Hasan Hüseyin Kaynak'ın cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaynak'ın cenazesi götürülürken yakınları gözyaşlarına boğuldu, annesi Hande Kaynak (38) bayıldı. Hande Kaynak'a yakınları müdahale etti.

Haberin Devamı

KAMERALAR İNCELENDİ

Olayla ilgili çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, Kaynak'ın otoparka yalnız girdiğini tespit etti. Ön otopsi raporunda Kaynak'ın vücudundaki morlukların ölüm sonucu oluşmuş olabileceği, ağzında ve burnundaki kan izlerinin ise düşmeden kaynaklı olabileceği belirtildi. Öte yandan otoparkta boş çakmak gazı kutularının bulunduğu ve kesin ölüm sebebinin ise ayrıntılı otopsi sonucu netleşeceği bildirildi.

Hasan Hüseyin Kaynak'ın cenazesi otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi. Kaynak'ın bugün İzmir'de toprağa verileceği belirtildi.