16 yaşındaki Gülden Coni'yi 30 bıçak darbesiyle öldürmüştü! Cezası belli oldu... Acılı anne: Çok az bir ceza, kanunlar değişmeli

Edirne'de 16 yaşındaki Gülden Coni'yi 30 bıçak darbesiyle öldüren 15 yaşındaki zanlı E.A., 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Öldürülen Gülden'in annesi Zehra Coni acısının çok büyük olduğunu bekleterek, "Bu cezayla benim içim soğumadı, 20 yıl çok az bir ceza. Kanunlar değişmeli" dedi.

5 Nisan'da Edirne Endüstri Meslek Lisesi'nin bahçesinde buluştuğu 15 yaşındaki eski sevgili E.A. tarafından 30 bıçak darbesiyle öldürülen 16 yaşındaki Gülden Coni'nin davasında bugün karar duruşması görüldü. Edirne 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) bağlantısı ile katılan tutuklu sanık E.A., pişman olduğunu söyledi. Mahkeme tarafından sanığa 20 yıl hapis cezası verildi.

"BU CEZAYLA BENİM İÇİM SOĞUMADI"

Gülden'in ablası Nurhan Alüzrek duruşma sonrası, "Yaklaşık 6 aydır kardeşim için mücadele ettim. 6 aydır kardeşimin çığlıklarını attım. Benim kardeşimin katili 20 yıl cezayı hak etmedi. Kardeşimin kanı yerde kaldı, yasalarımızın değişmesi lazım" diyerek karara tepki gösterdi.

Anne Zehra Coni de acısının çok büyük olduğunu bekleterek, "Bu cezayla benim içim soğumadı, 20 yıl çok az bir ceza. Kanunlar değişmeli" dedi.

