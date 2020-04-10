MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri16 yaşındaki gencin hırsızlık anı güvenlik kamerasında
GeriGündem 16 yaşındaki gencin hırsızlık anı güvenlik kamerasında 
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
Haber Giriş: 10.04.2020 - 01:14,Son Güncelleme:

16 yaşındaki gencin hırsızlık anı güvenlik kamerasında 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
16 yaşındaki gencin hırsızlık anı güvenlik kamerasında 
Abone Olgoogle-news

İzmir'in Konak ilçesinde, telefon tamiri yapan dükkana müşteri gibi gelen B.Y.(16), iş yerine emaneten bakan kişinin dikkatsizliğinden faydalanarak camekandaki bir telefonu çaldı. Daha sonra fark edilen hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Şüpheli genç ise çaldığı telefonu satarken yakalandı.

 

Olay, bugün öğle saatlerinde Konak ilçesindeki Üçyol semtinde meydana geldi. Sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen bir telefon tamir dükkanına müşteri gibi gelen B.Y., telefonunu tamir ettirmek istedi. İş yerine emaneten bakan kişiyi oyalayıp, dikkatini dağıtan B.Y., camekanlı bölümde bulunan bir cep telefonunu çaldı. Hiçbir şey olmamış gibi hareket eden B.Y., daha sonra iş yerini terk etti.

Kısa süre sonda iş yerine gelen Mustafa Kaya, camekanda bir telefonun eksik olduğunu fark etti. Güvenlik kameralarını incelemeye alan Kaya, yaptığı incelemede B.Y.'nin telefonu çaldığını belirledi. Bunun üzerine Mustafa Kaya, polisi arayarak şikayetçi oldu. Kaya'nın verdiği eşkal üzerine harekete geçen ekipler, B.Y.'yi çaldığı telefonu başka bir telefoncuya satmaya çalıştığı sırada yakaladı. Gözaltına alınan B.Y., Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. 

16 yaşındaki gencin hırsızlık anı güvenlik kamerasında

16 yaşındaki gencin hırsızlık anı güvenlik kamerasında

HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINDA 

İş yerine müşteri kılığında gelen B.Y.'nin camekandaki telefonu çaldığı anlar iş yeri kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, iş yerine gelen B.Y., emaneten iş yerine bakan kişiyi oyalarken, bir yandan da önünde bulunan camekanı yavaşça açarak, bir telefonu alıyor ve cebine koyduktan sonra iş yerinden ayrılıyor.

16 yaşındaki gencin hırsızlık anı güvenlik kamerasında

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle