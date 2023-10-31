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16 yaşındaki genç kıza tramvay çarptı

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#Eskişehir#Tramvay#Kaza
16 yaşındaki genç kıza tramvay çarptı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2023 09:22

Eskişehir’de tramvayın çarpmasıyla yaralanan 16 yaşındaki genç kız hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle tramvay seferlerinde aksama meydana gelirken, görgü tanıkları, genç kızın kulaklık taktığı için tramvayı duymadığı iddia etti.

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Kaza, Vişnelik Mahallesi Öğretmenler Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, karşıdan karşıya geçmekte olan 16 yaşındaki D.Y. isimli genç kıza, Osmangazi Üniversitesi-SSK hattında seyir halinde olan tramvay çarptı.

16 yaşındaki genç kıza tramvay çarptı

Bacağı tramvayın altında kalan genç kız, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Bacağından yaralanan D.Y., 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle tramvay seferlerinde aksama meydana gelirken, görgü tanıkları, genç kızın kulaklık taktığı için tramvayı duymadığı iddia etti.

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#Eskişehir#Tramvay#Kaza

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