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İstanbul'da eski sevgili dehşeti: 16 yaşındaki Delila'yı sokak ortasında bıçaklayıp darbetti

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#İstanbul#Bakırköy#Delila
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2024 15:16

Bakırköy’de eski kız arkadaşı Delila A. ile konuşmak için yanına giden Halil U. çıkan tartışma sonucu Delila A.’yı karnından bıçakladı. Saldırının ardından Delila A. hastaneye kaldırılırken Halil U. ise Esenyurt’ta yakalanarak gözaltına alındı.

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Olay, 14 Haziran Cuma günü 13.45 sıralarında Zeytinlik Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Halil U. konuşmak için eski sevgilisi Delila A. (16)‘nın yanına geldi.

İstanbulda eski sevgili dehşeti: 16 yaşındaki Delilayı sokak ortasında bıçaklayıp darbetti

Delila A. konuşmak istemeyince eski sevgililer arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Halil U. elindeki bıçakla Delila A.’yı karnından bıçakladı. Halil U.’nun bıçakla kız arkadaşını yaralamasının ardından tekrar geri gelip Delila A.’yı darbettiği öne sürüldü.

İstanbulda eski sevgili dehşeti: 16 yaşındaki Delilayı sokak ortasında bıçaklayıp darbetti

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Delila A. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise Halil U. hakkında yakalama çalışması başlattı.

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İstanbulda eski sevgili dehşeti: 16 yaşındaki Delilayı sokak ortasında bıçaklayıp darbetti
Halil U. aynı gün içerisinde Esenyurt’ta yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanan şüpheli Halil U. adliyeye sevk edildi. Yaralı Delila A.’nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İstanbulda eski sevgili dehşeti: 16 yaşındaki Delilayı sokak ortasında bıçaklayıp darbetti

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#İstanbul#Bakırköy#Delila

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