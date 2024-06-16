İstanbul'da eski sevgili dehşeti: 16 yaşındaki Delila'yı sokak ortasında bıçaklayıp darbetti

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Olay, 14 Haziran Cuma günü 13.45 sıralarında Zeytinlik Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Halil U. konuşmak için eski sevgilisi Delila A. (16)‘nın yanına geldi.

Delila A. konuşmak istemeyince eski sevgililer arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Halil U. elindeki bıçakla Delila A.’yı karnından bıçakladı. Halil U.’nun bıçakla kız arkadaşını yaralamasının ardından tekrar geri gelip Delila A.’yı darbettiği öne sürüldü.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Delila A. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise Halil U. hakkında yakalama çalışması başlattı.

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