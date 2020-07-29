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Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)
Haber Giriş: 29.07.2020 - 15:49,Son Güncelleme:

16 yaşındaki Eren, şakalaşırken arkadaşını vurdu

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16 yaşındaki Eren, şakalaşırken arkadaşını vurdu
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BURSA’da Eren K. (16), parkta şakalaşırken elindeki tabancanın kazara ateş almasıyla arkadaşı Ali Kıvanç B.’yi (15) ağır yaraladı. Ali Kıvanç B., hastaneye kaldırılırken, Eren K., gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Adalet Mahallesi Sönmez Caddesi’nde meydana geldi. Eren K., arkadaşlarına göstermek istediği tabanca ile parka geldi. Eren K, arkadaşlarıyla şakalaşırken tabanca aniden ateş aldı. Bu sırada yanındaki arkadaşı Ali Kıvanç B., boynundan ve göğsünden vuruldu. Ali Kıvanç B. kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ali Kıvanç B., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ali Kıvanç B.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan Eren K.'nin, ilk ifadesinde tabancayı nerden aldığını söylemediği belirtildi.

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