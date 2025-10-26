×
HABERLERGündem Haberleri

16 yaşındaki Elif'ten haber alınamıyor

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ekim 26, 2025 14:17

Elazığ'da dedesinin sabah okula bıraktığı 16 yaşındaki kız çocuğundan 1 gündür haber alınamıyor.

Edinilen bilgiye göre, liseyi açıktan okuyan Elif Su Er'i dedesi dün sabah ders dolayısıyla Öğretmen Sıdıka Avar Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne bıraktı. Elif, dersin ardından eve dönmedi. Bunun üzerine kendisine ulaşamayan aile aramaya çıktı fakat sonuç alamadı. Kendi aramalarına rağmen bir sonuç alamayan aile durumu polise bildirdi. Kızın bulunması için ekiplerin çalışma başlattığı öğrenildi.

Kızının bulunmasını isteyen anne Nesrin Ercan, "Kızımı sabah dedesi okula bıraktı. Ardından kendisine ulaşamadık. Kendimiz aradık ama bulamadık. Durumu polise bildirdik. Görenlerin polise bildirmesini istiyoruz" dedi.

