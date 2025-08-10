16 yaşındaki Efe’den kötü haber

Haberin Devamı

SAKARYA’nın Ferizli ilçesinden ailesiyle birlikte Karasu ilçesine giden Efe Erdem Sevinç (16), dün saat 18.30 sıralarında denize girdi. Bir süre sonra Efe dalgalara kapılıp gözden kayboldu. İhbar üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi, Sahil Güvenlik ve jandarma ekiplerini bölgeye sevk etti. Yaklaşık 1.5 saat süren arama-kurtarma çalışmaları sonunda Efe, su yüzeyinde görüldü. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından sudan çıkarılan Efe’nin sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi. Efe’nin acı haberini alan ailesi gözyaşlarına boğuldu. Efe Erdem Sevinç’in cesedi Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.