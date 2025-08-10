×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

16 yaşındaki Efe’den kötü haber

Güncelleme Tarihi:

#Sakarya#Karasu#Efe Erdem Sevinç
16 yaşındaki Efe’den kötü haber
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2025 07:00

Sakarya’nın Karasu ilçesinde denize giren 16 yaşındaki Efe Erdem Sevinç, dalgalara kapılarak hayatını kaybetti. Yaklaşık 1.5 saat süren arama-kurtarma çalışmasının ardından Sahil Güvenlik ekiplerince cesedi sudan çıkarıldı.

Haberin Devamı

SAKARYA’nın Ferizli ilçesinden ailesiyle birlikte Karasu ilçesine giden Efe Erdem Sevinç (16), dün saat 18.30 sıralarında denize girdi. Bir süre sonra Efe dalgalara kapılıp gözden kayboldu. İhbar üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi, Sahil Güvenlik ve jandarma ekiplerini bölgeye sevk etti. Yaklaşık 1.5 saat süren arama-kurtarma çalışmaları sonunda Efe, su yüzeyinde görüldü. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından sudan çıkarılan Efe’nin sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi. Efe’nin acı haberini alan ailesi gözyaşlarına boğuldu. Efe Erdem Sevinç’in cesedi Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sakarya#Karasu#Efe Erdem Sevinç

BAKMADAN GEÇME!