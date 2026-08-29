16 yaşındaki Doğa’nın sualtı sanatı

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İzmir Çeşme Hacı Murat-Hatice Özsoy Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Doğa Ergün, ailesinin dalış merkezinde sualtı dünyasının içinde büyüdü. Babası Erdinç Ergün’ün 1999 yılından bu yana Çeşme’de işlettiği Derin Doğa Dalış Merkezi’nde küçük yaşlardan itibaren teknede ailesine ve dalgıçlara yardım etti, zamanla önce yüzme ve şnorkelle dalış, ardından tüplü dalış yapmaya başladı. Suyun altında geçirdiği zaman arttıkça bu dünyanın kendisini daha fazla etkilediğini fark etti. Bunun üzerine sualtı fotoğrafçılığına yöneldi. İlk fotoğraflarını babasının küçük kamerasıyla çektiğini anlatan Doğa Ergün, daha sonra ağabeyinin kamerasını kullanarak çekimlerini geliştirdi.

DENİZİN ÇIĞLIĞINI DUYURUYOR

Çeşme’de 4 sergi açan genç sanatçı, uluslararası fotoğraf yarışmalarına da katıldı. Sergilerden ve yaptığı çalışmalardan elde ettiği parayı biriktirerek kendisine yeni bir fotoğraf makinesi aldı, ekipmanını geliştirmesiyle de daha profesyonel çalışmalar yapmaya başladı. Ergün, Sony World Photography Awards’ın Gençlik kategorisinde yaklaşık 430 bin fotoğraf arasından ilk 9’a girerek fotoğrafını İngiltere’nin Somerset Sarayı’nda sergileme başarısı gösterdi. Sualtı fotoğrafçılığında asıl anlatmak istediğinin yalnızca denizin güzelliklerini göstermek olmadığını vurgulayan Doğa Ergün, “Fotoğraflarımda özellikle benim en çok göstermek istediğim alan, insan etkisi. İnsanların doğaya verdiği zararı göstermek” diyor.​​​​​​





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‘ALTIN PALET’İN EN GENCİ

Litvanya’da düzenlenen “21. YüzyılınGençleri” isimli fotoğraf yarışmasında da üçüncülük elde eden Doğa Ergün, çalışmalarının İngiltere’deki dergilerde de yayımlandığını aktardı: “Gelecekte de insan etkisini ve doğanın kırılganlığını göstermek istiyorum. Fakat sadece fotoğrafla değil, aynı zamanda belgeseli de işin içine katmak istiyorum.” Baba Erdinç Ergün de Antalya’nın Kaş ilçesinde düzenlenecek Altın Palet Sualtı Görüntüleme Türkiye Şampiyonası yarışmasına oğlunun Türkiye’nin en genç yarışmacısı olarak katılacağını dile getirdi.