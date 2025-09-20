16 yaşındaki çocuk müşterisi saldırdı! Taksici dehşet anlarını anlattı 'Bıçağı enseme sallaması 3 saniye sürdü'

Haberin Devamı

Olay, 6 Ağustos Çarşamba günü saat 01.00 sıralarında İstiklal Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre taksi şoförü Oğuzhan Kırdı, Piyalepaşa Bulvarı’ndan aldığı müşterisinin bıçaklı saldırısına uğradı. Şoförüm cüzdanını almaya çalışan şüpheli, taksiyi de gasbetmeye kalkıştı.

Anahtarı kontak üzerinden söken şoförün çevreden yardım istemesi üzerine saldırgan kaçtı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili çalışma yapan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheli B.A.K.’yı kovalamaca sonucu yakaladı. Olayda hafif yaralanan taksici ayakta tedavi edilirken, gözaltına alınan şüphelinin 16 yaşındaki B.A.K. olduğu ve suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan B.A.K., sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece ‘kasten yaralama’ ve ‘yağmaya teşebbüs’ suçlarından tutuklandı.

Olayla ilgili konuşan taksi şoförü Oğuzhan Kırdı, "Piyalepaşa’da devam ederken trafik çevirmesinde bir şahsı bir motosikletli gördüm. Beni çevirdiler. Motosikletin üstündeki kişi, diğer şahsın kardeşi olduğunu, alkollü olduğunu ve onu Gültepe’ye bırakıp bırakmayacağımı sordu. Ben de bırakabileceğimi söyledim. Bir müddet sonra arkadaş beni Hasıhüsrev Mahallesine sokmaya çalıştı. İlk etapta girmedim. Daha sonra üstünde para olmadığını, o bölgede oturduğunu, bakkaldan para alıp ücreti vereceğini söyledi. Ben da buna istinaden bakkalın oraya gittim. Bir süre sonra bakkaldan çıkıp ön koltuğa bindi. Daha sonra beni burada tanıyorlar kimse görmesin diyerek arka koltuğa geçmek istedi. Bende tehlike sezmediğim için izin verdim. Karanlık bir sokakta beni durdurdu, ‘beni bekler misin bir yerden para alacağım’ demesiyle bıçağı enseme sallaması 3-5 saniye sürdü. O esnada kemer takmadığım için kendimi aşağıya attım. Kendisini aracın direksiyonuna geçti ve aracı kaçırmaya çalıştı. Fakat ben geri gelerek aracın kontak anahtarını ve bıçağı alarak şahsı olay yerinden kovaladım" dedi.

Kırdı, "Polis memurları çalışmalarıyla beraber beni götürmüş olduğu bakkala giderek arkadaşın bilgilerini sordu. Olaydan yaklaşık 15 dakika sonra da şüpheli şahıs yakalandı. Olay esnasında çok farklı senaryolar yaşadım. Şu an anlatmam mümkün değil. Bütün hayatım gözümün önünden film şeridi gibi geçti. Hiç tanımadığım birisi, gecenin yarısı, siz orada ekmek kazanırken sizi öldürmeye çalışıyor. Yani bu nasıl bir kin, nasıl bir nefret. Gerçekten hayret verici bir olay" diye konuştu.

Oğuzhan Kırdı, "Ben en üst düzeyden ceza almasını istiyorum. Artık şu Suça Sürüklenen Çocuk (SSÇ) olayının da tamamen ortadan kaldırılması lazım. Cezalar artırılmazsa bu çocuk olayları daha da artar. Bilhassa da taksiciler büyük problemler yaşıyorlar. Ben mesleğim adına bu olayların durdurulmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.