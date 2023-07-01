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16 yaşındaki çocuk, Batman Çayı’nda boğuldu

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#Batman#Batman Çayı#Boğulma
16 yaşındaki çocuk, Batman Çayı’nda boğuldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 01, 2023 17:05

Batman’da serinlemek için Batman Çayı’na giren Suriye uyruklu Nuri Ömer (16), boğuldu.

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Olay, öğleden sonra Güney Çevre Yolu Batman Çayı Köprüsü taş ocağı mevkisinde meydana geldi. Babası ve amcası ile beraber Batman Çayı’na gelen Suriyeli Nuri Ömer, serinlemek için suya girdi. Bir süre suda çırpınan Ömer, daha sonra gözden kayboldu.

İhbarla olay yerine AFAD, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Suya giren itfaiye dalgıçları, 1,5 saat sonra gencin cansız bedenine ulaştı. Nuri Ömer’in cenazesi otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Batman#Batman Çayı#Boğulma

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