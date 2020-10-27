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Haber Giriş: 27.10.2020 - 08:31 | Son Güncelleme:

16 yaşındaki çocuk babasını bıçakla ağır yaraladı

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16 yaşındaki çocuk babasını bıçakla ağır yaraladı
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Samsun'da 16 yaşındaki çocuk evlerinde tartıştığı babasını bıçakla ağır yaraladı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 16 yaşındaki İ.K. evlerinde tartıştığı babası İ.K.'ye (49) bıçakla saldırdı. Olayda sol göğsünden, sol kolundan ve sırtından bıçaklanan baba İ.K., 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. İ.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Babasını bıçaklayan İ.K. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına aldı.
Hastanede yaralı yaralı halde annesini cep telefonu ile arayan İ.K. oğlunun kendisini bıçakladığını, merak etmemesi gerektiğini söyledi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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