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16 yaşındaki çocuk annesini silahla ateş edip öldürdü

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#Cinayet#Sakarya#Anne
16 yaşındaki çocuk annesini silahla ateş edip öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2026 10:39

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 16 yaşındaki B.İ., annesi İpek İpek ve yanındaki H.T. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine B.İ., annesi ve H.T.'ye silahla ateş açtı. Olayda anne hayatını kaybederken H.T. ağır yaralandı.

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Olay, gece saatlerinde Gazipaşa Mahallesi’nde meydana geldi. B.İ. ile annesi İpek İpek ve yanlarındaki H.T. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile B.İ., annesi İpek İpek ve H.T.’ye tabancayla ateş etti. Olayda İpek ile H.T., ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Sapanca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan İpek İpek, kurtarılamadı. İpek’in cansız bedeni otopsi işlemleri için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gönderildi. Yaralı H.T.'nin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaçan B.İ.'yi yakalama çalışmaları sürüyor.

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#Cinayet#Sakarya#Anne

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