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16 yaşındaki çocuk, 3 kişiyi bıçakladığı iddiasıyla gözaltına alındı

#Samsun#Bıçaklı Saldırı#Gözaltı
16 yaşındaki çocuk, 3 kişiyi bıçakladığı iddiasıyla gözaltına alındı

Samsun'da 16 yaşındaki çocuk, kavgada 3 kişinin bıçakla yaralanması olayıyla ilgili gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi.

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Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Gökçe Mahallesi'nde dün gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavga sırasında O.C., A.Ş. ve C.Ş. bıçakla çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralılar, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı ve kendilerini 16 yaşındaki S.G.'nin bıçakladığını iddia etti.

Büyüklü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri olayla ilgili S.G.'yi gözaltına aldı.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen ve babasıyla kendisinin saldırıya uğradığını söyleyen S.G. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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