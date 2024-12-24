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16 yaşındaki çocuğu öldüren sanık: Videoyu silmesini istedim, tüfekle yere ateş açtım

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#Kayseri#Cinayet#Şaban Sarıbalık
16 yaşındaki çocuğu öldüren sanık: Videoyu silmesini istedim, tüfekle yere ateş açtım
Oluşturulma Tarihi: Aralık 24, 2024 16:00

Kayseri'de parkta tartıştığı Şaban Sarıbalık'ı (16) pompalı tüfekle vurarak öldüren Serhat A. (20), tutuklu yargılandığı davanın ilk duruşmasında, "Beni darbederken kayıt altına aldığı videoyu silmesi için telefonla Şaban'ı aradım. Videoyu silmesini istedim. O da bana 'Yüz yüze gelince silerim' dedi. Tüfekle yere doğru ateş ettim, bacağından yaralandığını düşünmüştüm" dedi.

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Olay, 6 Mart'ta saat 18.30 sıralarında, Melikgazi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'ndeki parkta meydana geldi. Aralarında husumet bulunan Şaban Sarıbalık ile Serhat A. konuşmak için parkta buluştu. Tarafların tartışması kavgaya dönüşürken, Serhat A. yanında getirdiği pompalı tüfekle Sarıbalık'a ateş etti. Sarıbalık, olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili Serhat A. ile bu sırada yanında olan Hasan K. (20) gözaltına alındı. 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine konuldu. Serhat A. ile Hasan A. hakkında 'Kasten adam öldürme' suçundan dava açıldı.

16 yaşındaki çocuğu öldüren sanık: Videoyu silmesini istedim, tüfekle yere ateş açtım

DAVA BAŞLADI

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Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında 2 tutuklu sanık hazır bulundu. Duruşmada söz verilen Serhat A. pişman olduğunu söyleyerek, "Olaydan 1 hafta önce beni darbederken kayıt altına aldığı videoyu silmesi için telefonla Şaban'ı aradım. Videoyu silmesini istedim. O da bana 'Yüz yüze gelince silerim' dedi. Ben de bu yüzden bu konuyla alakalı bir şikayette bulunmadım. Hasan'ı da korktuğum ve tek başıma gitmek istemediğim için aradım. Tüfekle yere doğru ateş ettim. Bacağından yaralandığını düşünmüştüm. Böyle olsun istemedim. Pişmanım" ifadelerini kullandı.

16 yaşındaki çocuğu öldüren sanık: Videoyu silmesini istedim, tüfekle yere ateş açtım

Bir diğer sanık Hasan K. ise, "Suçsuzum. Olaya dahil değilim. Sadece niyetim Serhat'a engel olmaktı" dedi.

Mahkeme heyeti verdiği ara kararla sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. 

16 yaşındaki çocuğu öldüren sanık: Videoyu silmesini istedim, tüfekle yere ateş açtım

 

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#Kayseri#Cinayet#Şaban Sarıbalık

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