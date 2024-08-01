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16 yaşında iş kazasında öldü

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#İş Kazası#Elektrik#Stajyer
16 yaşında iş kazasında öldü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2024 07:00

Konya Karapınar’da çalıştığı sondaj firmasıyla kuyu açma çalışmasına katılan 16 yaşındaki Eren elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Salı günü de Kayseri’de 17 yaşındaki Samet çalıştığı inşaattan düşerek ölmüştü.

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Konya’nın Karapınar ilçesi Akörem mevkisinde bir tarlada kuyu açmak için yapılan sondaj çalışmasına Karapınar Mesleki Eğitim Merkezi öğrencisi Eren Dağ (16) da çalıştığı şirketle beraber katıldı. Çalışma sırasında elektrik akımına kapılan Eren Dağ çağrılan ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 16 yaşındaki Eren hastanedeki doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Eren Dağ dün ikindi namazı sonrası Apak Mezarlığı’nda toprağa verildi.

FİRMA SAHİBİ GÖZALTINDA

Şirkette stajyer/çırak öğrenci olarak çalıştığı öğrenilen Eren Dağ’ın ağabeyinin de aynı şirkette çalıştığı öğrenildi. Olay sonrasında sondaj firması sahibi Şenol M. gözaltına alındı. Öte yandan geçtiğimiz gün de Kayseri’nin Talas ilçesinde yaz tatilinde inşaatta çalışan 17 yaşındaki Samet Ceyran, çalıştığı inşaattan asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetmişti.

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#İş Kazası#Elektrik#Stajyer

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