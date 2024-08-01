16 yaşında iş kazasında öldü

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Konya’nın Karapınar ilçesi Akörem mevkisinde bir tarlada kuyu açmak için yapılan sondaj çalışmasına Karapınar Mesleki Eğitim Merkezi öğrencisi Eren Dağ (16) da çalıştığı şirketle beraber katıldı. Çalışma sırasında elektrik akımına kapılan Eren Dağ çağrılan ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 16 yaşındaki Eren hastanedeki doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Eren Dağ dün ikindi namazı sonrası Apak Mezarlığı’nda toprağa verildi.

FİRMA SAHİBİ GÖZALTINDA

Şirkette stajyer/çırak öğrenci olarak çalıştığı öğrenilen Eren Dağ’ın ağabeyinin de aynı şirkette çalıştığı öğrenildi. Olay sonrasında sondaj firması sahibi Şenol M. gözaltına alındı. Öte yandan geçtiğimiz gün de Kayseri’nin Talas ilçesinde yaz tatilinde inşaatta çalışan 17 yaşındaki Samet Ceyran, çalıştığı inşaattan asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetmişti.