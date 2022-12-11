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16 ülkeye büyükelçi... ‘Aşık olduğu’ Afrika’da

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#Büyükelçi#Atama#Hatice Nur Sağman
16 ülkeye büyükelçi... ‘Aşık olduğu’ Afrika’da
Oluşturulma Tarihi: Aralık 11, 2022 07:00

Bazı büyükelçilerin merkeze alınması, bazı büyükelçilerin de atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Çeşitli ülkelerdeki 16 büyükelçi merkeze çekilirken, 16 büyükelçi de yurtdışında görevlendirildi. Büyükelçiler arasında en dikkat çeken isim ise Senegal’e atanan Hatice Nur Sağman oldu.

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Daha önce de Afrika ülkelerinden Gine’de büyükelçilik yapan, Gabon’da Geçici Maslahatgüzar olarak görev alan Sağman, Dışişleri Bakanlığı’nda Batı ve Orta Afrika Genel Müdürlüğü görevini yürütüyordu. Sağman, Resmi Gazete’de yayımlanan büyükelçiler ataması ile kendi ifadesiyle “aşık olduğu” Afrika kıtasında yeniden görevlendirildi. Renkli kişiliği ile tanınan Sağman, Batı Afrika ülkelerinden Senegal’de Türkiye’nin Büyükelçisi olarak görevini sürdürecek.

YURTDIŞINA ATANANLAR

Cibuti’ye Cenk Uraz, Arjantin’e Süleyman Ömür Budak, Ürdün’e Erdem Ozan, Norveç’e Gülin Dinç, Peru’ya Serra Kaleli, Litvanya’ya Görkem Barış Tantekin, Lüksemburg’a Engin Yürür, Botsvana Cumhuriyeti’ne Ahmet İdem Akay, Senegal’e Hatice Nur Sağman, Malta’ya Erdeniz Şen, Benin Cumhuriyeti’ne Mesut Koç, Yunanistan’a Çağatay Erciyes, Umman Sultanlığı’na Muhammet Hekimoğlu, Uganda’ya Mehmet Fatih Ak, Ruanda’ya Aslan Alper Yüksel ve Avustralya’ya da Ufuk Gezer atandı.

 

 

 

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#Büyükelçi#Atama#Hatice Nur Sağman

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