16 ülkeye büyükelçi... ‘Aşık olduğu’ Afrika’da

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Daha önce de Afrika ülkelerinden Gine’de büyükelçilik yapan, Gabon’da Geçici Maslahatgüzar olarak görev alan Sağman, Dışişleri Bakanlığı’nda Batı ve Orta Afrika Genel Müdürlüğü görevini yürütüyordu. Sağman, Resmi Gazete’de yayımlanan büyükelçiler ataması ile kendi ifadesiyle “aşık olduğu” Afrika kıtasında yeniden görevlendirildi. Renkli kişiliği ile tanınan Sağman, Batı Afrika ülkelerinden Senegal’de Türkiye’nin Büyükelçisi olarak görevini sürdürecek.

YURTDIŞINA ATANANLAR

Cibuti’ye Cenk Uraz, Arjantin’e Süleyman Ömür Budak, Ürdün’e Erdem Ozan, Norveç’e Gülin Dinç, Peru’ya Serra Kaleli, Litvanya’ya Görkem Barış Tantekin, Lüksemburg’a Engin Yürür, Botsvana Cumhuriyeti’ne Ahmet İdem Akay, Senegal’e Hatice Nur Sağman, Malta’ya Erdeniz Şen, Benin Cumhuriyeti’ne Mesut Koç, Yunanistan’a Çağatay Erciyes, Umman Sultanlığı’na Muhammet Hekimoğlu, Uganda’ya Mehmet Fatih Ak, Ruanda’ya Aslan Alper Yüksel ve Avustralya’ya da Ufuk Gezer atandı.