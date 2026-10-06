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16 ülkeden 294 kişi Türkiye'ye iade

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#Adalet Bakanlığı#Türkiye#İade
16 ülkeden 294 kişi Türkiyeye iade
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2026 07:00

ADALET Bakanı Akın Gürlek bu yılın ilk 9 ayında 16 farklı ülkeden 294 kişinin Türkiye’ye iade edildiğini açıkladı. Bakan Gürlek, yurtdışına kaçan suçluların Türkiye’ye iadesi için çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

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Gürlek, sanal medya hesabından şu bilgileri verdi:

“1 Temmuz’da, ‘Suç işleyip adaletten kaçabileceğini sananlar, dünyanın neresine saklanırlarsa saklansınlar kendilerini güvende hissedemeyecekler’ demiştik. Aradan geçen üç ayda da bu kararlılığımızdan taviz vermedik. 1 Temmuz-30 Eylül 2026 tarihlerini kapsayan yılın 3’üncü çeyreğinde, adi suçlar ve terör suçları kapsamında 16 farklı ülkeden 89 kişi Türkiye’ye iade edildi. Bunların 48’i Gürcistan’dan, 12’si Almanya’dan, 10’u Yunanistan’dan, 3’ü ise İngiltere’den ülkemize getirildi. Böylelikle 2026 yılının ilk 9 ayında Türkiye’ye getirilen toplam kişi sayısı 294’e ulaştı. Bu dönemde Gürcistan 137 kişiyle ilk sırada yer alırken; Almanya’dan 67, Yunanistan’dan 19, Karadağ’dan 9, Bulgaristan’dan 8 ve İngiltere’den 5 kişi getirildi.

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NEREYE KAÇARSA KAÇSIN PEŞİNDEYİZ

Uluslararası adli işbirliğinde mütekabiliyet ilkesini gözetmeye ve haklı iade taleplerimize verilen karşılığı dikkate almaya devam edeceğiz. Hangi suç örgütüne mensup olursa olsun, hangi ülkeye kaçarsa kaçsın; teröristlerin, organize suç örgütü mensuplarının, dolandırıcıların ve milletimizin huzuruna kasteden suç odaklarının peşini bırakmayacağız.”

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#Adalet Bakanlığı#Türkiye#İade

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