16 sahte imzaya hakem onayı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı e-imza skandalına ilişkin iki ayrı iddianame düzenlendi. Geçen mayıs ayında tamamlanan ilk iddianamede 134 şüpheli yer alırken, temmuz ayında tamamlanan ikinci iddianamede ise 65 şüpheli yer aldı. Mahkeme iki dosyayı birleştirdi. Hürriyet’in gündeme getirdiği iddianamelerin yankıları devam ederken, davanın sanıkları arasında Türkiye Basketbol Süper Ligi hakemlerinden Halil Erkoç’un da yer aldığı ortaya çıktı. Erkoç, soruşturma kapsamında bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi.

YÜZ YÜZE TESPİT

İddianamede, sanık Erkoç’un TÜRKTRUST Bilgi, İletişim ve Bilişim Güvenliği Hizmetleri A.Ş. isimli elektronik sertifika hizmet sağlayıcı kuruluşun Adana ofisi çalışanı olduğu anlatıldı. “İlgili şirketin Adana ofisi üzerinden 11 Haziran 2024 günü Gazi Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanı adına sahte kimlik kullanılmak suretiyle üretilen e-imzanın başvurusunun bayi/ofis yetkilisi Halil Erkoç isimli şahsın “yüz yüze kimlik tespiti yapılmıştır” şeklinde onayladığının saptandığı belirtildi. Halil Erkoç’un “yüz yüze kimlik tespiti yapılmıştır” diyerek onayladığı sahte e-imza sayısının da 16 olduğu iddia edildi.

KİMLER VAR

İddianamede, Erkoç’un onayladığı iddia edilen sahte e–imzalar arasında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkan Yardımcısı, Milli Eğitim Bakanlığı Daire Başkanı, Göç İdaresi Başkanlığı İstanbul İl Göç Müdürü, Ege Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanı, Sosyal Güvenlik Kurumu Adana İl Müdürü, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Daire Başkanı, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkomiseri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Genel Satış Daire Başkanı gibi isimlerin yer aldığı ifade edildi.

‘A KLASMAN’DA



Türkiye Basketbol Federasyonu’nun internet sayfasında ‘2025-2026 Sezonu A Klasman Hakemler’ listesinin birinci sırasında Halil Erkoç’un ismi var.





İDDİALARI REDDETTİ

Erkoç ifadesinde, 2012 yılı ile 1 Aralık 2024 tarihleri arasında TürkTrust Bilgi İletişim ve Bilişim Güvenliği Hizmetleri A.Ş. isimli firmanın Adana/Seyhan ilçesindeki bölge ofisinde müşteri temsilcisi olarak çalıştığını anlattı. Sahte kimlik bilgileriyle e-imza oluşturulan ve kendisi tarafından yüz yüze kimlik tespiti onayı verilen 16 şahsın kim olduğunu hatırlamadığını söyledi. İrtibatı tespit edilen dosyanın şüphelileri Mıhyedin Yakışır, Yalçın Maraşlı ve Sinan Şimşek’i tanımadığını da öne sürdü.

ÖDEME KARTA

İddianamede, “Toplam 11 gerçek kişi adına sahte kimlik kullanılmak suretiyle üretilen elektronik imzalara ilişkin ücret ödemelerinin şüpheli Halil Erkoç adına kayıtlı T.E. Bankası 4894 9500 ******53 numaralı kart ve İ… Bank 42 XXXXXX8 numaralı kart ile yapıldığının tespit edildiği (ödeme dekontları emniyet fezlekesi içerisinde bulunmaktadır)” kaydedidi. Savcılık Erkoç için “Elektronik İmza Kanunu’na muhalefet”, “Kişisel verileri hukuka aykırı şeklide ele geçirmek” suçundan ceza istedi. İddianamede Erkoç’un, “Tanımıyorum” demesine rağmen dosyanın şüphelileri “Mıhyedin Yakışır, Yalçın Maraşlı, Gökhan Karaçevirgen ve Sinan Şimşek ile “aradı/aradı/mesaj attı/mesaj aldı şeklinde ortak irtibatlı olduğunun tespit edildiği” belirtildi.