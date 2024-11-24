×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

16 saatte söndürüldü

Güncelleme Tarihi:

#Beylikdüzü#Fabrika#Yangın
16 saatte söndürüldü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2024 07:00

Beylikdüzü’nde bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 16 saat süren müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı.

Haberin Devamı

İstanbul Beylikdüzü’nde Mermerciler Sanayi Sitesi 2. Cadde’de plastik ev gereçleri üretilen 6 katlı, 50 bin metrekarelik fabrikada önceki gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye başta Beylikdüzü olmak üzere kentin Anadolu ve Avrupa yakalarındaki ilçelerinden çok sayıda itfaiye ile sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

16 saatte söndürüldü

FABRİKA KÜL OLDU

Fabrikaya ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürmek amacıyla çalışmalara başladı. Zaman zaman patlamaların olduğu fabrikadaki itfaiyenin söndürme çalışmaları sırasında polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Ambulansların da hazır bekletildiği yangın nedeniyle fabrikanın bazı bölümlerinde kısmi çökmeler meydana gelirken, patlamalar da oldu. İtfaiye ekipleri, yıkılma riski nedeniyle içeri girilemediği için robotik müdahale araçlarıyla çalışma yaptı. Yaklaşık 16 saat süren çalışmayla yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin çalışmaları sürerken, fabrika kullanılamaz hale geldi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beylikdüzü#Fabrika#Yangın

BAKMADAN GEÇME!