16 parça tarihi eser ve dedektörle yakalandılar

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Olay, merkeze bağlı Çıkrık beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aldığı bir ihbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri T.V., H.V. ve M.V., isimli şahısların tarihi eser kaçakçılığı yaptıklarını tespit etti.

Ardından şahısların peşine düşen ekipler beldedeki bir adrese yaptıkları baskında 16 adet tarihi eser niteliği taşıyan obje, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet tescilsiz motosiklet ve 1 adet metal arama dedektörü ele geçirdi.

Olayın ardından şahıslar jandarma tarafından gözaltına alınırken, işlemlerinin devam ettiği bildirildi.