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16 parça tarihi eser ve dedektörle yakalandılar

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#Afyonkarahisar#Tarihi Eser#Define Avcıları
16 parça tarihi eser ve dedektörle yakalandılar
Oluşturulma Tarihi: Aralık 23, 2022 15:05

Afyonkarahisar’da jandarma yaptığı operasyonda define avcılarını ele geçirdikleri 16 parça tarihi eser ve metal arama dedektörü ile yakaladı.

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Olay, merkeze bağlı Çıkrık beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aldığı bir ihbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri T.V., H.V. ve M.V., isimli şahısların tarihi eser kaçakçılığı yaptıklarını tespit etti.

Ardından şahısların peşine düşen ekipler beldedeki bir adrese yaptıkları baskında 16 adet tarihi eser niteliği taşıyan obje, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet tescilsiz motosiklet ve 1 adet metal arama dedektörü ele geçirdi.

Olayın ardından şahıslar jandarma tarafından gözaltına alınırken, işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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#Afyonkarahisar#Tarihi Eser#Define Avcıları

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