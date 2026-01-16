×
16 mülki idare amiri birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltildi

Güncelleme Tarihi:

#Resmi Gazete#Mülki İdare Amiri#Kaymakam
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2026 04:08

İçişleri Bakanlığı tarafından 16 mülki idare amirinin birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltilmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu karar ile Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Abdulkadir Çelik, Haliliye Kaymakamı Muhammed Serkan Şahin, Mülkiye Müfettişi Mehmet Tunç, Kocaali Kaymakamı Haluk Koç, Akyazı Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki, Bağlar Kaymakamı Necdet Özdemir, İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Asım Solak, Defne Kaymakamı Oğuz Cem Murat, Urla Kaymakamı Mustafa Gözlet, Foça Kaymakamı İhsan Emre Aydın, Göç İdaresi Başkanlığı Daire Başkanı Nazlı Demir, Hukuk Müşaviri Ertuğrul Örnek, Afyonkarahisar Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı, Seydişehir Kaymakamı Mustafa Hamit Kıyıcı, İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı İdris Arslan, Sarayköy Kaymakamı İsmail Pendik birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltildi.

