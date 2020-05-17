16 Mayıs Sayısal Loto sonuçları sorgulama - MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını açıkladı: İkramiye devretti

Sayısal Loto'da haftanın şanslı numaraları Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce saat 21:15'te yapılan çekilişin ardından açıklandı. Son çekilişte 6 bilen çıkmayınca, 4 milyon 389 bin 284 lira 84 kuruşluk ikramiyenin devrettiği Sayısal Loto çekilişinde gözler 16 Mayıs Sayısal Loto sonuçları ve MPİ Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranına çevrildi. İşte, merakla beklenen 16 Mayıs Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ Sayısal Loto sonuç sorgulama sayfası.

16 MAYIS SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Sayısal Loto oyununun 1323'ncü hafta çekilişleri Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda tamamlandı. Heyecanla beklenen Sayısal Loto'nun 16 Mayıs tarihli çekilişinde ikramiye kazandıran numaralar şunlar oldu;

Sayısal Loto oyununun 1323. çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 5 milyon 873 bin 859 lira 27 kuruşluk ikramiye devretti.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 75 kişi 7 bin 918 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 4 bin 527 kişi 98 lira 85'er kuruş ve 3 bilen 85 bin 284 kişi 13 lira 90'ar kuruş ikramiye kazandı.

SAYISAL LOTO SORGULAMA EKRANI

Sayısal Loto'nun son çekilişinde ne olmuştu?

Sayısal Loto oyununun 1322. çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 4 milyon 389 bin 284 lira 84 kuruşluk ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 81 kişi 6 bin 175 lira 45'er kuruş, 4 bilen 4 bin 357 kişi 86 lira 70'er kuruş ve 3 bilen 79 bin 817 kişi 12 lira 50'şer kuruş ikramiye kazandı.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

En çok ilgi gören şans oyunları arasında yer alan Sayısal Loto'nun çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) resmi internet sitesinden sorgulanıyor. Sayısal Loto'nun 16 Mayıs tarihli sonuçlarına göre ikramiye kazandıran numaralar öğrenilebilecek.