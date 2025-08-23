16 kamu çalışanına daha dava açıldı

AA
KAHRAMANMARAŞ’ta 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerde yıkılan Ebrar Sitesi Güvenç Apartmanı’nda 96 kişinin ölümüne ilişkin binanın inşa edildiği dönemde Kahramanmaraş Belediyesi İmar İşleri Müdürlüğü Proje ve Yapı Kontrol birimlerinde görev yapan 16 belediye personeli hakkında ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 22 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Öte yandan, binanın müteahhidi Ahmet Kara, 12 Aralık 2024’te görülen duruşmada ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmış, bu yargılama ana dosya kapsamında yürütülmüştü.