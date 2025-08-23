16 kamu çalışanına daha dava açıldı

Haberin Devamı

Öte yandan, binanın müteahhidi Ahmet Kara, 12 Aralık 2024’te görülen duruşmada ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmış, bu yargılama ana dosya kapsamında yürütülmüştü.