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16 ilde Narkoçelik-28 Operasyonları... Bakan Yerlikaya: 59 zehir taciri yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#Narkoçelik-28 Operasyonları#Bakan Yerlikaya#Operasyon
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2024 07:58

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu madde imalatı ve satışı yapanlara yönelik düzenlenen Narkoçelik-28 operasyonlarında 59 şüphelinin yakalandığını, 2 ton 294 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini bildirdi. Operasyonlarda gözaltına alınan 59 şüpheliden 40'ı tutuklandı, 9'u hakkında adli kontrol kararı verildi.

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Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, il jandarma komutanlıklarınca, 203 ekip, 642 personel ile hava aracı ve narkotik dedektör köpekleriyle Antalya, Ağrı, Diyarbakır, Edirne, Aydın, Erzurum, Hakkari, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Mersin, Samsun, Aksaray, Sivas, Afyonkarahisar ve Tokat'ta operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 59 şüpheliden 40'ı tutuklandı, 9'u hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Aramalarda 2 ton 294 kilogram uyuşturucu madde, 13 milyon 623 bin 127 kök kenevir ve kök skunk, 2 milyon 2 bin 455 uyuşturucu hap ele geçirildi.

"ÜLKEMİZİ ZEHİR TACİRLERİNDEN TEMİZLEMEYE KARARLIYIZ"

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Bakan Yerlikaya, açıklamasında "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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#Narkoçelik-28 Operasyonları#Bakan Yerlikaya#Operasyon

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