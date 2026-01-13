16 ilde FETÖ’ye operasyon

Haberin Devamı

Bakan Yerlikaya’nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, gizli tanıktan elde edilen dijital materyallerdeki bilgiler doğrultusunda İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Erzincan, Hatay, İzmir, Kayseri, Kütahya, Manisa, Muğla, Sivas, Şanlıurfa ve Rize’de FETÖ’ye yönelik dün sabah eşzamanlı düzenlenen operasyonlarda aktif kamu görevlilerinin de içerisinde olduğu 81 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ByLock kullanıcısı olduğu, FETÖ’nün ‘emniyet mahrem yapılanmasında’ sorumlu düzeyde faaliyet gösterdikleri, örgütün kendi içerisinde oluşturduğu mahrem yapı içerisinde hiyerarşiye göre hareket ettikleri, çeşitli görev ve vasıflardaki örgüt üyelerinin sorumlu oldukları emniyet mensubu kişilerle örgütsel görüşmeler gerçekleştirdikleri, her rütbeden emniyet mensubunu örgütün kendi içerisinde oluşturduğu kodlamalarla kodladıkları, örgüte kazandırmaya çalıştıkları emniyet mensupları ile ilgili çeşitli faaliyetler planladıkları, emniyet mensuplarını aile, tayin ve sağlık durumlarına kadar takip ettikleri tespit edildi.

POLİS EŞLERİNİ TAKİBE ALMIŞLAR

- ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada “Örgüt tarafından ‘mahrem imam’ olarak görevlendirilen, aynı zamanda örgüt mensubu polislerin eşlerinin örgütsel olarak takiplerini yaptıkları, son yapılan çalışmalarla bir kısmının Bylock kullanıcısı oldukları ortaya çıkarılan 6’sı halen çeşitli kamu kurum veya kuruluşlarında aktif olarak çalışan kamu personeli olmak üzere ‘Emniyet Mahrem Sorumlusu’ 23 şüphelinin gözaltına alınmalarına karar verilmiştir” denildi.