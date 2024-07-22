×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

16 ilde FETÖ operasyonu: 73 şüpheli yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#İçişleri Bakanlığı#Ali Yerlikaya#FETÖ
16 ilde FETÖ operasyonu: 73 şüpheli yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2024 17:30

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 16 ilde FETÖ’ye yönelik son 4 gündür devam eden “KISKAÇ-23" operasyonlarında 73 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Haberin Devamı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

16 ilde FETÖ’ye yönelik son 4 gündür devam eden “KISKAÇ-23" operasyonlarında 73 şüpheli yakalandı.

FETÖ’cülere göz açtırmayacağız. Aziz Milletimizin duası ve destekleriyle terör örgütleri ve onların iş birlikçilerine karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, KOM Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Ankara, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Kırşehir, Kütahya, Mersin, Malatya, Rize, Samsun ve Sivas'ta FETÖ’ye yönelik düzenlenen “KISKAÇ-23” operasyonlarında şüphelilerin;

Örgütün sözde “Emniyet Mahrem Yapılanması ve Güncel Yapılanması” içerisinde faaliyette bulundukları,

Haberin Devamı

Münferit sınav soruşturmaları kapsamında sınav öncesinde soruların kendilerine verildiğine dair haklarında beyan bulduğu ve mülakatlarda avantajlı olarak kodlandıkları,

Ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları ve örgütün kripto haberleşme programı olan “ByLock” kullanıcısı oldukları,

İfade ve teşhislerde adlarının geçtiği ve FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İçişleri Bakanlığı#Ali Yerlikaya#FETÖ

BAKMADAN GEÇME!