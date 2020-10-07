16 ilde eşzamanlı operasyon! Seyyar swinger çetesi çökertildi

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bir şebekenin internet üzerinden swinger (eş değiştirme) yöntemiyle fuhuş yaptığı bilgisine ulaştı. Savcılıktan alınan izinle 6 ay boyunca şebekeyi teknik ve fiziki takibe alan polis, çoğu evli ve sevgili olan 74 çiftin, şehir şehir gezerek belirli günlerde para karşılığında grup halinde ilişkiye girdiklerini tespit etti. Şüphelilerin, yeni tip koronavirüs tedbirlerine uymadan toplanmaya devam ettikleri de belirlendi.

500 POLİS KATILDI

Şüphelilerin adreslerinin tespit edilmesinin ardından Adana merkezli, Antalya, Mersin, Hatay, Şanlıurfa, Gaziantep, Konya, Afyon, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Kars, Denizli, Burdur, Şırnak ve Edirne’de eşzamanlı 80 adrese 500 polisle dün şafak vakti operasyon düzenlendi. Operasyonda 56 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan şebekenin, 44 kadını mağdur ettiği belirlenirken, adreslerinde bulunmayan şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Evlerde arama da yapan polis, çok sayıda fantezi malzemesi, uyuşturucu hap, hintkeneviri, esrar ve silah ele geçirdi.