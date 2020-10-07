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Gökhan KESKİNCİ - Anıl ATAR / DHA
Haber Giriş: 07.10.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

16 ilde eşzamanlı operasyon! Seyyar swinger çetesi çökertildi

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16 ilde eşzamanlı operasyon! Seyyar swinger çetesi çökertildi
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Sevgili ve evli olan 74 çiftin il il gezerek para karşılığında ilişkiye girdiği swinger (eş değiştirme) çetesi, polis ekipleri tarafından çökertildi. 500 polisin katıldığı operasyonda 44 kadının mağdur edildiği tespit edilirken, 56 şüpheli gözaltına alındı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bir şebekenin internet üzerinden swinger (eş değiştirme) yöntemiyle fuhuş yaptığı bilgisine ulaştı. Savcılıktan alınan izinle 6 ay boyunca şebekeyi teknik ve fiziki takibe alan polis, çoğu evli ve sevgili olan 74 çiftin, şehir şehir gezerek belirli günlerde para karşılığında grup halinde ilişkiye girdiklerini tespit etti. Şüphelilerin, yeni tip koronavirüs tedbirlerine uymadan toplanmaya devam ettikleri de belirlendi.

500 POLİS KATILDI

Şüphelilerin adreslerinin tespit edilmesinin ardından Adana merkezli, Antalya, Mersin, Hatay, Şanlıurfa, Gaziantep, Konya, Afyon, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Kars, Denizli, Burdur, Şırnak ve Edirne’de eşzamanlı 80 adrese 500 polisle dün şafak vakti operasyon düzenlendi. Operasyonda 56 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan şebekenin, 44 kadını mağdur ettiği belirlenirken, adreslerinde bulunmayan şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Evlerde arama da yapan polis, çok sayıda fantezi malzemesi, uyuşturucu hap, hintkeneviri, esrar ve silah ele geçirdi.

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