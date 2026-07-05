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16 ilde dev operasyon: 10 milyar 166 milyonluk para hareketliliği tespit edildi

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#Operasyon#Suç Örgütü#Siber Suçlar
16 ilde dev operasyon: 10 milyar 166 milyonluk para hareketliliği tespit edildi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 05, 2026 13:02

İçişleri Bakanlığı, 16 ilde 22 organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 10 milyar 166 milyon TL hesap hareketliliği tespit edildiğini ve 228 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

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İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

16 ilde 22 ayrı Organize Suç Örgütüne yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 10 milyar 166 milyon TL hesap hareketliliği bulunan 228 şüpheli yakalandı.

Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

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-Ordu’da; internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve para transferlerine aracılık ettikleri,
-Kilis'te; baskı, darp ve tehdit ile işletmelerden maddi menfaat temin etmeye çalıştıkları,
-Malatya’da; kamu kurum ve kuruluşların zararına "zimmet" suçunu işledikleri,
-Ankara, Diyarbakır, Edirne, Kocaeli ve Manisa’da tefecilik yaptıkları tespit edildi.

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16 ilde dev operasyon: 10 milyar 166 milyonluk para hareketliliği tespit edildi

Şehirlerimizin huzurunu bozan hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz mücadelemizi tavizsiz şekilde sürdürüyoruz.

Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlıklarımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.

16 ilde dev operasyon: 10 milyar 166 milyonluk para hareketliliği tespit edildi

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#Operasyon#Suç Örgütü#Siber Suçlar

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