16 ilde dev operasyon: 10 milyar 166 milyonluk para hareketliliği tespit edildi

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İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

16 ilde 22 ayrı Organize Suç Örgütüne yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 10 milyar 166 milyon TL hesap hareketliliği bulunan 228 şüpheli yakalandı.

Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

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-Tekirdağ, Kırklareli, Iğdır ve Aydın’da; sosyal medya platformları üzerinden "yatırım danışmanlığı" gibi ilanlarla vatandaşlarımızı dolandırdıkları,

-Antalya, Gaziantep, Şırnak ve Afyonkarahisar'da; uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri,

-Ordu’da; internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve para transferlerine aracılık ettikleri,

-Kilis'te; baskı, darp ve tehdit ile işletmelerden maddi menfaat temin etmeye çalıştıkları,

-Malatya’da; kamu kurum ve kuruluşların zararına "zimmet" suçunu işledikleri,

-Ankara, Diyarbakır, Edirne, Kocaeli ve Manisa’da tefecilik yaptıkları tespit edildi.

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Şehirlerimizin huzurunu bozan hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz mücadelemizi tavizsiz şekilde sürdürüyoruz.

Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlıklarımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.