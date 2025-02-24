×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

16 ilde DEAŞ operasyonu... Bakan Yerlikaya duyurdu: 92 şüpheli yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#DEAŞ#Operasyon#Ali Yerlikaya
16 ilde DEAŞ operasyonu... Bakan Yerlikaya duyurdu: 92 şüpheli yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2025 10:10

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "16 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik son 1 haftadır devam eden 'Gürz-47' operasyonlarımızda; 92 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"16 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik son 1 haftadır devam eden 'Gürz-47' operasyonlarımızda; 92 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı.

İster içeride, ister dışarıda olsun teröristleri etkisiz hale getirmek ve halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için operasyonlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Ankara, Batman, Çorum, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Isparta, İstanbul, Kahramanmaraş, Kayseri, Kütahya, Kilis, Malatya, Sakarya, Samsun ve Şanlıurfa’da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

Haberin Devamı

DEAŞ terör örgütü içerisinde geçmiş dönemlerde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Operasyonlar sonucu; ruhsatsız silahlar ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum."

Haberle ilgili daha fazlası:
#DEAŞ#Operasyon#Ali Yerlikaya

BAKMADAN GEÇME!