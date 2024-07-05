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16 ilde DEAŞ operasyonu! Bakan Yerlikaya: 45 şüpheli yakalandı

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#Bozdoğan-48 Operasyonları#Bakan Yerlikaya#Operasyon
16 ilde DEAŞ operasyonu Bakan Yerlikaya: 45 şüpheli yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 05, 2024 07:52

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 16 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen Bozdoğan-48 Operasyonları'nda 45 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacaklarını, tek hedeflerinin, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmadan, duraksamadan mücadele etmek olduğunu vurguladı.

Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlüklerince Ankara, Antalya, Aydın, Düzce, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Sakarya ve Şanlıurfa'da DEAŞ'a yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda 45 şüphelinin yakalandığını bildiren Yerlikaya, çok miktarda döviz ve Türk Lirası ile çok sayıda dijital materyale de el konulduğunu kaydetti.

Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik ederek, "Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." ifadelerini kullandı.

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#Bozdoğan-48 Operasyonları#Bakan Yerlikaya#Operasyon

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