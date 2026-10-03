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16 ilde DEAŞ operasyonu: 51 şüpheli yakalandı

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#İçişleri Bakanlığı#DEAŞ Operasyonu#Terör Örgütü
16 ilde DEAŞ operasyonu: 51 şüpheli yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2026 13:49

İçişleri Bakanlığı 16 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik Jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 51 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

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İçişleri Bakanlığından operasyonla ilgili yapılan açıklamada, "16 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 51 şüpheli yakalandı.

Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca 16 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; DEAŞ terör örgütüne üye oldukları, terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları vasıtasıyla örgüte finans sağladıkları, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edildi" ifadeleri yer aldı.

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#İçişleri Bakanlığı#DEAŞ Operasyonu#Terör Örgütü

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