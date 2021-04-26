16 ilde 54 suçtan aranan şüpheli İstanbul Bahçelievler’de yakalandı
İstanbul Bahçelievler'de hakkında resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarından 16 ilde 54 arama kaydı bulunan E.K. yakalandı.
Polis ekipleri, geçen cumartesi akşamı Bahçelievler’de E.K. isimli şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheli hakkında İstanbul, Erzurum, Bursa, Çanakkale, Konya, Mersin, Ankara, Gaziantep, Afyonkarahisar, Nevşehir, Kayseri, Bolu, Muğla, İzmir, Aydın ve Ardahan'da “'Resmi Belgede Sahtecilik” ve “Dolandırıcılık” suçlarından 2018- 2021 yılları arasında 54 arama kararı verildiği belirlendi. E.K., dün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.
Kripto Para Piyasaları için Bigpara