16 Ekim Dünya Gıda Günü nedir?
16 Ekim Dünya Gıda Günü, Dünya üzerindeki yetersiz beslenen ve aç insanların acısına dikkat çekmek amacıyla bir farkındalık amacı gütmektedir. 16 Ekim Dünya Gıda Günü, her yıl Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) 1945'teki kuruluşunun yıldönümü olarak 150'den fazla ülkede Dünya Gıda Günü adı ile kutlanmaktadır. İşte, Dünya Gıda Günü hakkında detaylı bilgiler
16 Ekim Dünya Gıda Günü her yıl farklı bir tema ile kutlanmaktadır. Bu yılki tema ise "Büyütün, Besleyin, Sürdürün. Birlikte" şeklindedir. Dünya Gıda Günü, bu yıl tüm nüfusların ve özellikle de en savunmasız olanların krizden çıkmalarına yardımcı olmak ve artan değişkenliğe ve iklim şoklarına dayanabilmeleri için gıda sistemlerini daha dirençli ve sağlam hale getirmek, uygun fiyatlı ve sürdürülebilir sağlıklı diyetler sunmak için küresel dayanışma çağrısında bulunuyor.
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