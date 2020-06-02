MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri16 çalışanında virüs çıkan fabrikada üretim yeniden başladı
GeriGündem 16 çalışanında virüs çıkan fabrikada üretim yeniden başladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Cem SÜRMENELİ/ALAPLI (Zonguldak), (DHA)
Haber Giriş: 02.06.2020 - 13:33,Son Güncelleme:

16 çalışanında virüs çıkan fabrikada üretim yeniden başladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
16 çalışanında virüs çıkan fabrikada üretim yeniden başladı
Abone Olgoogle-news

ZONGULDAK'ta 16 çalışanında koronavirüs tespit edilen iplik fabrikasında, diğer işçilerin ev izolasyonu sürelerinin dolmasının ardından tekrar üretim başladı.

Alaplı’da faaliyet gösteren 800 işçinin çalıştığı iplik fabrikasında 21 Mayıs'ta 3 işçide koronavirüs tespit edildi. 26 Mayıs günü ise Covid- 19 testi pozitif çıkan işçi sayısı 16'ya çıktı. Bu kişilerin 12 yakını da koronavirüse yakalandı. Hastalar, Ereğli Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, üretime de ara verildi. Fabrikanın diğer işçileri de evde karantinaya alındı.

Diğer işçilerin izolasyon sürelerinin dolmasının ardından, dün itibariyle fabrikada yeniden üretim başladı. İşçilerin düzenli olarak sağlık kontrollerinin yapıldığı bildirildi.

Koronavirüs tespit edilen işçiler ile yakınlarının hastanedeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle