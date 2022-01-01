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16 bin 316 okulda artık kütüphane var

#Kütüphane#Emine Erdoğan#Okul
16 bin 316 okulda artık kütüphane var

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi’nin İstanbul’daki Hikmet Barutçugil Güzel Sanatlar Lisesi’nde düzenlenen kapanış programına katıldı.

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Erdoğan konuşmasında özetle şunları söyledi: “Bir kitabın iki kapağı arasına yeri geliyor en muhteşem insan hikayeleri, yeri geliyor çağların tarihi ve hatta uzak gezegenler sığıyor. Dolayısıyla kütüphaneler, kitapların raflarda depolandığı mekanlardan çok daha fazlasıdır. Kütüphaneler okulların kalbidir. Öğrenciler kütüphaneler aracılığıyla, kişisel gelişimlerini gerçekleştirirler. Çok kısa bir zamanda, kütüphanesi olmayan 16 bin 316 okulda kütüphane kurulumu tamamlandı. Projeye TÜBİTAK 138 bin 940 dergi hibe etti. Türk Dil Kurumu da 385 bin yazım kılavuzu hediye etti.”

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